Ночью 7 декабря в Перми перекроют движение на улице Локомотивной Поделиться Твитнуть

С 02:00 до 04:00 7 декабря в Перми будут перекрывать движение транспорта на улице Локомотивной. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.

Приостановка движения связана со строительством нового путепровода. Потребовалось передислоцировать технику для работы на следующей опоре объекта.

Регулировка движения на участке будут осуществлять сотрудники ГИБДД.

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