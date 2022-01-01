Максим Артамонов В Перми требуют отменить концерт исполнительницы HOFMANNIITA Движение «Отцы России» в разных регионах обратилось в правоохранительные органы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правление Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Пермском крае потребовало отменить концерт певицы HOFMANNITA в Перми. Соответствующее заявление появилось на официальной странице организации в соцсети «Вконтакте».

Обращение адресовано родителям, а также государственным и правоохранительным органам.

«Сегодня по нашей стране идут туры исполнителей, вызывающих своими выступлениями отвращение и негодование у всех порядочных людей. Особенно страшно, что целевой аудиторией этих псевдо-артистов являются именно дети: на афишах указано возрастное ограничение «0+», то есть никаких ограничений», — говорится в заявлении.

Авторы поста «ВКонтакте» обращают внимание, что «на видеозаписях с так называемых концертов — беснующиеся школьники, смачно выкрикивающие хором нецензурные строки «творчества» своих «кумиров». Кроме того, «на шоу развратников дети скачут и бьются в экстазе антиобщественной вседозволенности, усваивая эти «субкультурные» стандарты поведения и ценности в противовес тому, чем призвана быть наполнена душа Человека».

Ранее аналогичные обращения в соцсетях опубликовали региональные отделения движения «Отцов России» в других субъектах. Например, в Удмуртии движение обратилось в Следственный комитет России, Прокуратуру, ФСБ с просьбой провести соответствующие проверки.

Под псевдонимом HOFMANNIITA выступает Анна Михеева, которая родилась в 1995 году в Челябинске. СМИ сообщали о её трудном детстве и сложных отношениях с родителями. Она была участницей третьего сезона проекта «Пацанки».

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