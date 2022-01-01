В Чусовом завершено строительство дороги к горнолыжному курорту «Такман» Финансирование работ полностью осуществлялось из регионального бюджета Поделиться Твитнуть

В Чусовом подрядчик завершил работы по строительству новой дороги, которая свяжет обход Чусового с микрорайоном Дальний Восток и горнолыжным комплексом «Такман», сообщает краевой минтранс. Это один из четырёх крупных объектов, работы по которым завершены в этом строительном сезоне. Финансирование работ полностью осуществлялось из регионального бюджета.

На заседании правительства Пермского края министр транспорта Сергей Вешняков доложил, что съезд к Такману — это один из четырёх крупных дорожных объектов в регионе, ввод в эксплуатацию которых намечен на текущий год. «Реконструкция автодорожной сети благоприятно влияет на развитие региона в целом. В частности, развиваются муниципалитеты. Строительство съезда к горнолыжному комплексу позволит повысить туристическую привлекательность Чусового», — рассказал глава ведомства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что горнолыжный спорт — это не только любимый вид отдыха жителей региона, но и перспективное направление для привлечения туристов в Прикамье. «Обеспечение доступности горнолыжных курортов — одна из задач, которую нужно решать. Это поможет сделать территорию более привлекательной как для жителей других муниципалитетов, так и для гостей из соседних регионов, что благоприятно отразится на социально-экономической обстановке в Чусовском городском округе», — подчеркнул губернатор.

Строительство съезда к горнолыжному комплексу «Такман» вела подрядная организация ООО «АБЗ №1». Заказчиком выступило подведомственное региональному минтрансу Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края (УАДиТ). Объём работ, который предстояло выполнить согласно проекту, состоял из двух участков общей протяжённостью более 1,2 км. Первый — выезд из города на обход Чусового протяжённостью 287 м. Он проходит через микрорайон Дальний Восток с поворотом около ул. Жданова, 34а. Второй участок — съезд с обхода Чусового в направлении «Такмана»: он проложен немного в стороне от существующего съезда.

Напомним, подрядчик приступил к работам в январе 2022 года: были проведены работы по разбору грунтов отвала карьера «Белый камень» и трассировке будущей дороги. Весной подрядчик приступил к активной фазе работ. Подрядчик обустроил водопропускную трубу, которая защитит дорогу от разрушения грунтовыми водами, провёл переустройство водовода и линий МРСК, укрепил водоотводные каналы монолитным бетоном, установил освещение и смонтировал габионы.

Для ввода объекта в эксплуатацию и запуска движения необходимо получить от Инспекции государственного строительного надзора положительное заключение о соответствии построенного объекта техническим требованиям и проектной документации. Для этого будет проверена документация по объекту и проведён итоговый выезд специалистов инспекции на объект.

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