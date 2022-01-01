В Березниках мужчина попытался похитить первоклассника у школы Неизвестный хотел насильно усадить ребёнка в автомобиль, но мальчик сумел вырваться Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края неизвестный мужчина пытался похитить первоклассника.

К ребёнку, стоявшему у ворот школы № 22, подъехал автомобиль, водитель вышел и попытался насильно усадить школьника в машину. Мальчику удалось вырваться и убежать. Об инциденте, который произошёл 5 декабря, в группе «Березники» ВКонтакте рассказал отец несовершеннолетнего.

Сообщается, что ребёнок смог описать нападавшего. Это мужчина с бородой, был одет в тёмную куртку и тёмную шапку, ездит, предположительно, на автомобиле ВАЗ 14-й модели серого цвета.

Проверкой информации сейчас занимаются в полиции.

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