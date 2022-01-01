Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Картину «Римские бани» из Пермской художественной галереи отправили на реставрацию Сейчас картину можно увидеть на видеоэкскурсии Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Посетители Пермской художественной галереи бьют тревогу в соцсетях: с привычного места исчез один из самых любимых пермяками экспонатов — картина Фёдора Бронникова «Римские бани».

«Кинули пацанов! В Перми из галереи убрали картину, из-за которой тысячи пацанов ходили туда на экскурсии. Это «Римские бани» (женское отделение). Зачем туда сейчас ходить?! Была одна прекрасная картина, на которой тысячи пермяков выросли и гордились. И не стало!» — сетует блогер под псевдонимом Павел Алин.

Пресс-служба Пермской государственной художественной галереи поясняет, что 5 декабря картину сняли с привычного места, упаковали и отправили в реставрационную мастерскую по ул. Окулова, 75. «Врачевать» полотно будет художник-реставратор Константин Суслов. На своё привычное место «Римские бани» вернутся примерно через месяц.

«Римские бани» поступили в пермскую галерею 6 января 1927 года из Государственного музейного фонда. Ранее — с 1901 по 1924 годы — картина находилась в Румянцевском музее, который был расформирован в 1924 году; а до того — в частной коллекции московского купца, мецената, книгоиздателя и коллекционера Козьмы Терентьевича Солдатенкова. Картина была написана Бронниковым в 1858 году в Риме, во время пенсионерства. До сих пор она покидала стены галереи только один раз: в октябре 2004 — январе 2005 годов она демонстрировалась на выставке «Пленники красоты» в Третьяковской галерее (Москва).

Пока картина отсутствует, сотрудники галереи советуют «пацанам» рассматривать её на видеоэкскурсии заместителя директора галереи Ольги Старцевой.

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