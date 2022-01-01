Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Картину «Римские бани» из Пермской художественной галереи отправили на реставрацию
Сейчас картину можно увидеть на видеоэкскурсии
Посетители Пермской художественной галереи бьют тревогу в соцсетях: с привычного места исчез один из самых любимых пермяками экспонатов — картина Фёдора Бронникова «Римские бани».
«Кинули пацанов! В Перми из галереи убрали картину, из-за которой тысячи пацанов ходили туда на экскурсии. Это «Римские бани» (женское отделение). Зачем туда сейчас ходить?! Была одна прекрасная картина, на которой тысячи пермяков выросли и гордились. И не стало!» — сетует блогер под псевдонимом Павел Алин.
Пресс-служба Пермской государственной художественной галереи поясняет, что 5 декабря картину сняли с привычного места, упаковали и отправили в реставрационную мастерскую по ул. Окулова, 75. «Врачевать» полотно будет художник-реставратор Константин Суслов. На своё привычное место «Римские бани» вернутся примерно через месяц.
«Римские бани» поступили в пермскую галерею 6 января 1927 года из Государственного музейного фонда. Ранее — с 1901 по 1924 годы — картина находилась в Румянцевском музее, который был расформирован в 1924 году; а до того — в частной коллекции московского купца, мецената, книгоиздателя и коллекционера Козьмы Терентьевича Солдатенкова. Картина была написана Бронниковым в 1858 году в Риме, во время пенсионерства. До сих пор она покидала стены галереи только один раз: в октябре 2004 — январе 2005 годов она демонстрировалась на выставке «Пленники красоты» в Третьяковской галерее (Москва).
Пока картина отсутствует, сотрудники галереи советуют «пацанам» рассматривать её на видеоэкскурсии заместителя директора галереи Ольги Старцевой.
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