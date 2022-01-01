В Пермском крае 27% работников опасаются увольнения Ещё 11% опрошенных затруднились с ответом Поделиться Твитнуть

В Прикамье 27% работающих жителей считают, что могут быть уволены в ближайшее время. Об этом говорят данные опроса службы исследований hh.ru. В целом по России таких настроений придерживаются 24% опрошенных.

Чаще всего сегодня испытывают страх увольнения топ-менеджеры (32%), финансисты и бухгалтеры (28%), маркетологи, представители автобизнеса, административный персонал (по 27%).

При этом 62% жителей края заявляют, что для них реальной угрозы увольнения в текущий момент нет (66% — по России).

Меньше всего опасаются потерять работу представители спортиндустрии и сотрудники салонов красоты (81%), туризма, гостиниц, ресторанов и занятые в добыче сырья (по 75%), а также научные работники, учителя и «айтишники» (по 70%).

По сравнению с третьим кварталом года, в Прикамье выросла доля тех, кто затруднился ответить и оценить своё положение на текущем рабочем месте: с 4 до 11%.

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