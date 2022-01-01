В Перми в третий раз выставлен на торги завод Дзержинского Начальная цена лота составила 3,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На торги в третий раз выставлен имущественный комплекс ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского». Они будут проводиться путём закрытого публичного предложения. Информация об этом содержится на ЕФРСБ.

Начальная цена — 3,6 млрд руб. На первых двух торгах, объявленных в виде закрытого конкурса и не состоявшихся из-за отсутствия заявок, начальная цена составляла 4 и 3,6 млрд руб. соответственно.

Величина снижения на новых торгах устанавливается в размере 5% от начальной цены, снижение будет проводиться каждые семь календарных дней. Цена отсечения — 5% от начальной цены продажи. Заявки на участие в торгах принимаются с 12 декабря по 1 мая 2023 года.

На торги выставлен один лот: предприятие как имущественный комплекс по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 1 (кадастровый номер: 0:0:0:2376) и кабельные линии связи протяжённостью 11,1 км (кадастровый номер: 59:01:0000000:49444).

Участниками торгов могут стать только юридические лица, которым, в соответствии с законодательством РФ, позволяется иметь в собственности имущество, предназначенное для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по гособоронзаказу и мобилизационному заданию.

Обязательное условие продажи — сохранение покупателем целевого назначения имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения должника.

Напомним, в 2010 году суд признал завод им. Дзержинского банкротом. Тогда же в отношении организации было открыто конкурсное производство и впервые начата процедура ликвидации юрлица.

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