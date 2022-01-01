Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» одержали уверенную победу в Снежинске
Это седьмая победа пермской команды в чемпионате
В чемпионате России по гандболу среди команд Суперлиги «Пермские медведи» в гостевом матче сумели обыграть «Динамо-Сунгуль», представляющее Челябинскую область.
Уже в первой половине игры подопечные Валентина Бузмакова сделали задел в пять мячей и затем спокойно довели встречу до победы 37:32.
Этот успех стал для пермской команды седьмым в девяти матчах чемпионата страны. Пермяки занимают в турнирной таблице третье место.
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