Андрей Стрельцов «Пермские медведи» одержали уверенную победу в Снежинске Это седьмая победа пермской команды в чемпионате Поделиться Твитнуть

В чемпионате России по гандболу среди команд Суперлиги «Пермские медведи» в гостевом матче сумели обыграть «Динамо-Сунгуль», представляющее Челябинскую область.

Уже в первой половине игры подопечные Валентина Бузмакова​ сделали задел в пять мячей и затем спокойно довели встречу до победы 37:32.

Этот успех стал для пермской команды​​ седьмым в девяти матчах чемпионата страны. Пермяки занимают в турнирной таблице третье место.

​

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.