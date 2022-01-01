Суд обязал власти муниципалитета в Пермском крае соблюдать права инвалидов Поделиться Твитнуть

Сотрудники прокуратуры Бардымского района Пермского края в ходе проверки выявили в учреждениях культуры муниципалитета нарушения прав инвалидов и иных маломобильных групп населения.

В частности, входные группы домов культуры не были оборудованы пандусами, отсутствовали кнопки вызова персонала, не имелось устройств с тактильно-контрастными наземными указателями, не были обустроены поверхности пешеходного пути и пр.

По итогам инспекции прокурором в суд направлены исковые заявления к руководителям учреждений и местной администрации с требованием организовать и профинансировать указанные работы на объектах соцзначения.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, Бардымский райсуд Пермского края требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

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