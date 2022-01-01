Пермский край не вошёл в число бюджетных регионов для встречи Нового года в санаториях Трёхдневная путевка обойдётся в 10 тыс. рублей без стоимости новогоднего банкета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край не вошёл в число регионов, где смогут предоставить недорогой отдых на новогодние праздники 2023 года. Об этом сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

По данным издания, в Приволжском ФО самые доступные цены для встречи Нового года обещают санатории Саратовской (7710 руб. за три дня с 31 декабря по 2 января), Пензенской областей (7730 руб.), Мордовии (7860 руб.), Удмуртии (8030 руб.), Кировской (8140 руб.) и Оренбургской областей (8300 руб.), а также Марий Эл (8630 руб.) и Татарстана (9280 руб.).

В Пермском крае за трёхдневную путёвку нужно будет заплатить 10 тыс. руб., и это стоимость без новогоднего банкета.

Дороже всего в ПФО новогодние праздники обойдутся в здравницах Башкортостана (15 680 руб.), Чувашии (14 850 руб.) и Самарской области (13 580 руб.).

Самые дорогие путёвки на Новый год по всей стране оказались в санаториях Санкт-Петербурга (15 800 руб.).

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