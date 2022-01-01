Максим Артамонов Пермячку будут судить за контрабанду запрещённых препаратов для похудения Вместе с подельницей из Тольятти она заказала их по интернету и пыталась продать Поделиться Твитнуть

Пермский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении двух молодых женщин из Перми и Тольятти. Их обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ, совершённой группой лиц по предварительному сговору, и попытке сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле этого года женщины заказали через интернет препараты для похудения, в которых содержатся сильнодействующие вещества, запрещённые в России. Затем они хотел продать эти препараты, но злоумышленниц задержали таможенники.

Сейчас уголовное дело направлено в Свердловский райсуд Перми.

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