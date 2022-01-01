Елена Синица ЦУР Прикамья отметил резкое снижение интереса жителей к частичной мобилизации На первое место в ноябре снова вышли вопросы ЖКХ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Центре управления регионом Пермского края подвели итоги ноября и рассказали, каких тем чаще всего касались обращения жителей.

Так, больше всего обращений было на тему ЖКХ (2064). На втором месте оказалась тема общественного транспорта (1722), на третьем — дороги (1607).

Больше всего обращений ЦУР фиксировал от жителей Перми (3488), Березников (641) и Кунгурского городского округа (504).

При этом у пермяков больше всего вопросов было по работе общественного транспорта (926). Далее идут обращения, связанные с ЖКХ (563) и дорогами (388).

Для сравнения: еще в октябре в регионе на первом месте по популярности была тема мобилизации (3674 обращения). В тройке также были ЖКХ (2156) и дороги (1758).

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