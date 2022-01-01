Максим Артамонов Минобороны РФ запустило доставку посылок и писем мобилизованным Корреспонденция принимается в почтовых отделениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство обороны РФ запустило доставку посылок и писем для мобилизованных россиян, в том числе пермяков. Письма можно отправлять в ближайшем отделении «Почты России». Воинские части в зоне СВО прикреплены к подразделениям фельдъегерской почтовой связи. Об этом сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Корреспонденцию нужно отправлять по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части. Номер можно узнать у самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

По словам Махонина, минобороны пообещало выдать каждому участнику СВО письменные принадлежности и конверты для отправки ответа на письма родственников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.