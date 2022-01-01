За минувшие три дня в Перми задержаны 27 нетрезвых водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За пятницу и выходные дни сотрудниками ДПС ГИБДД пресечено на дорогах Перми 1066 нарушений правил дорожного движения. В том числе задержаны 27 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медосвидетельствования. Семь водителей не имели или были лишены водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Сотрудники ГАИ напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения крайне опасно. У нетрезвого водителя нарушаются функции внимания, время реакции увеличивается. Употребление алкоголя приводит также к агрессивному стилю вождения или повышает сонливость. Всё это может стать причиной серьёзных ДТП с гибелью людей.

Граждан, которым стало известно о случаях нетрезвого вождения, в ГИБДД просят сообщать в дежурную часть полка ДПС по тел.: 246-79-00, 261-99-99 или 102.

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