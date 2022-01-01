На этой неделе на юге Пермского края будет холоднее, чем на севере Потепления стоит ждать не раньше выходных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На наступившей неделе в Пермском крае сохранится холодная погода с небольшим количеством осадков. Температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормы, при этом на юге будет холоднее, чем на севере, сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 5 декабря, в Прикамье в дневные часы ожидается -7…-12 градусов. Во вторник станет в среднем на градус холоднее. В среду и четверг похолодает до -10…-15 градусов. В пятницу днём будет -13…-18.

Отмечается, что в ночные часы на юге края столбики термометров могут опускаться до -23...-25 градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные в Пермском крае ожидается потепление, но его продолжительность и интенсивность пока неизвестны.

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