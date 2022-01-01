Биатлонист из Прикамья стал открытием второго этапа Кубка страны Поделиться Твитнуть

Второй этап Кубка страны по биатлону прошёл в Увате. Биатлонист из Чайковского Иван Колотов стал вторым в спринте и третьим в индивидуальной гонке на 15 км.

Таким образом он закрепился на третьем месте в общем зачёте Кубка России-2022/23 по биатлону. ​

«Я​ ставлю себе чёткую цель — остаться в​ топ-10 по​ рейтингу», — рассказал Колотов после гонок.

Спортсмена назвали открытием второго этапа Кубка России по биатлону.

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