Прибыль предприятий Прикамья выросла за год почти в полтора раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, за январь-сентябрь 2022 года организациями Прикамья (без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек) получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 402,6 млрд руб. Это на 49,5% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В целом по краю 71,8% обследованных организаций за первые девять месяцев года получили прибыль в объёме 419,2 млрд руб. (+48,4% год к году).

При этом на 25,2% увеличилась и сумма убытка нерентабельных организаций края. Она составила 16,6 млрд руб.

Организациями промышленного производства за указанный период также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 375,5 млрд руб.

Доля прибыльных организаций в промышленности Прикамья составила 70,1%, их прибыль достигла 385,4 млрд руб. (+51,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.