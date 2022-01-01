Около 40% инвестиций в Пермском крае приходится на обрабатывающие производства Поделиться Твитнуть

В январе-сентябре 2022 года на развитие экономики и социальной сферы Пермского края было использовано 218,1 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Это на 2,8% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом объём инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за девять месяцев 2022 года составил 170,4 млрд руб., что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По видам деятельности 38,4% от объёма прямых инвестиций (65,4 млрд руб.) было направлено в обрабатывающие производства, 21,8% (37,2 млрд руб.) — в добычу полезных ископаемых, 10,1% (17,2 млрд руб.) — в транспортировку и хранение.

Меньше всего (331,3 млн руб.) прямых инвестиций по традиции досталось гостиницам и предприятиям общественного питания (0,2%).

По видовой структуре инвестиций в основной капитал лидируют «машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» (82,7 млрд руб., 48,6%), на втором месте — «здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель» (65,8 млрд руб., 38,6%).

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