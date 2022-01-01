В Пермском крае будут судить водителя грузовика, сбившего дорожного работника
Авария произошла на трассе Кунгур—Соликамск
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя большегруза, который превысил скорость и сбил дорожного рабочего под Березниками. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, в июне этого года в вечернее время водитель грузовика на автодороге Кунгур—Соликамск в районе п. Пермяково (рядом с Березниками) превысил скорость и наехал на дорожного рабочего. В результате рабочий получил тяжкие травмы.
Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Березниковский городской суд.
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