В Пермском крае будут судить водителя грузовика, сбившего дорожного работника Авария произошла на трассе Кунгур—Соликамск Поделиться Твитнуть

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя большегруза, который превысил скорость и сбил дорожного рабочего под Березниками. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, в июне этого года в вечернее время водитель грузовика на автодороге Кунгур—Соликамск в районе п. Пермяково (рядом с Березниками) превысил скорость и наехал на дорожного рабочего. В результате рабочий получил тяжкие травмы.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Березниковский городской суд.

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