В Перми нашли пропавшую 10-летнюю девочку Она жива и здорова Поделиться Твитнуть

В Перми закончены поиски 10-летней девочки, пропавшей 1 декабря. Об этом сообщили волонтёры в социальных сетях.



Она ушла из дома в четверг и не вернулась туда. Сейчас ребёнок найден, с ним всё в порядке.



Напомним, о пропаже школьницы стало известно 3 декабря, Волонтёры из поискового отряда «Регион59» и отряда имени Ирины Бухановой объявили поиск.



Девочку искали в нескольких точках Орджоникидзевского района Перми и нашли примерно через три часа.



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