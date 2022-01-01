В Пермском крае следователи задержали подозреваемую в убийстве женщину Правоохранители считают, что она зарезала своего знакомого во время пьяной ссоры в Чусовом Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В квартире жилого дома посёлка Селянка Чусовского городского округа следователи обнаружили тело мужчины 1959 г.р. Местный следственный отдел СУ СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, днём 29 ноября между хозяином квартиры, который был в состоянии алкогольного опьянения, и его 41-летней знакомой произошла ссора. В время конфликта подозреваемая ударила мужчину ножом в грудь. От полученных травм он скончался на месте.

По ходатайству следователя Чусовской городской суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

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