Андрей Стрельцов
«Парма» второй раз в сезоне уступила «Самаре»
Пермские баскетболисты не смогли взять реванш на своей площадке
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в домашнем поединке уступила «Самаре» 81:83. Хотя хозяева и были близки к тому, чтобы взять реванш за проигрыш в гостевом матче первого круга.
Игрок «Пармы» Джастин Роберсон стал самым результативным игроком матча. Он набрал 26 очков.
«Парма» находится на восьмой строчке. Следующий поединок пермская команда проведет 8 декабря на выезде против «Зенита» из Санкт-Петербурга.
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