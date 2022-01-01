Андрей Стрельцов «Парма» второй раз в сезоне уступила «Самаре» Пермские баскетболисты не смогли взять реванш на своей площадке Поделиться Твитнуть

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в домашнем поединке уступила «Самаре» 81:83. Хотя хозяева и были близки к тому, чтобы взять реванш за проигрыш в гостевом матче первого круга.

Игрок «Пармы» Джастин Роберсон стал самым результативным игроком матча. Он набрал 26 очков. ​

«Парма» находится на​ восьмой строчке. Следующий поединок пермская команда проведет 8 декабря на выезде против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

​

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.