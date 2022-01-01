В Пермском крае открылись первые ледовые переправы Поделиться Твитнуть

В Кунгурском и Соликамском округах Пермского края сегодня, 2 декабря, заработали первые ледовые переправы. Об этом сообщили в региональному управлении МЧС.

В Кунгурском МО ледовая дорога через Сылву соединила с. Насадка и дер. Мостовая. Переправа имеет протяженность 2 км и предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью до 3 т.

В Соликамском ГО открылась ледовая переправа через Каму между пос. Тюлькино и дер. Тюлькино. Её протяженность 0,7 км, она предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью до 5 т.

Жителям Прикамья напоминают, что передвижение по льду на автомобиле допускается только по официальным переправам. Во избежание несчастных случаев рекомендуется не пренебрегать правилами личной безопасности.

Напомним, прошлой зимой в Пермском крае работало 12 ледовых переправ.

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