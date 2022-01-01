С начала года в Пермском крае из аварийного жилья переехали более 6 тыс. человек Переселение осуществлялось в рамках нацпроекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой минстрой подвёл предварительные итоги по расселению из аварийного жилья. По данным на 1 декабря в текущем году в регионе расселено порядка 91 тыс. кв. м «аварийки», в комфортные условия переехали более 6 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В региональном минстрое уточнили, что по сравнению с показателями за весь прошлый год, это уже на тысячу человек больше. В 2021 году из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, смогли уехать порядка 5 тыс. человек.

На сегодняшний день в Пермском крае действуют несколько способов переселения: собственникам выплачиваются компенсации за изымаемое аварийное помещение или субсидии на покупку нового жилья. Нанимателям предоставляются благоустроенное жильё.

В этом году введены в эксплуатацию два дома в Краснокамске, где 75 семей получили ключи от своих квартир. До конца 2024 года возведение новых домов запланировано в 16 муниципалитетах.

Всего с 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» переселено 19 тыс. человек. На эти цели из средств Фонда ЖКХ было выделено 10,4 млрд руб. и 700 млн руб. — из бюджета Пермского края.

До конца 2024 года в рамках нацпроекта в Пермском крае чиновники должны расселить аварийный жилфонд площадью почти 185 тыс. кв. м. Это около 13 тыс. человек.

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