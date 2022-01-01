Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался актёр Пермского ТЮЗа Александр Калашниченко Артисту было 56 лет Поделиться Твитнуть

Пермское отделение Союза театральных деятелей и Театр юного зрителя с прискорбием сообщают о скоропостижной смерти заслуженного артиста РФ Александра Калашниченко, одного из самых узнаваемых актёров ТЮЗа, где он работал с 1988 по 2016 год.

Свои лучшие роли СанСаныч, как называли его коллеги, сыграл в спектаклях Михаила Скоморохова. Среди них — Кандид в одноимённом спектакле по Вольтеру, Бобчинский в «Ревизоре» Гоголя, Стасик в нашумевшей «Вальпургиевой ночи» Венедикта Ерофеева и другие. Как режиссёр он поставил детский спектакль «Электронная бабушка» по произведениям Рэя Брэдбери.

Зрители особенно любили его в капустниках, где он блистал в паре с Валерием Серёгиным. На протяжении многих лет Калашниченко вёл фестиваль театральных капустников «Солёные уши» вместе с Татьяной Жарковой. Их сценические репризы затмевали по остроумию и артистизму многие конкурсные работы.

В последние годы Калашниченко не работал в театре, но зрители продолжали помнить его и любить.

Будем любить и помнить и впредь.

Место и время прощания с артистом будут известны позже.

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