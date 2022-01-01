В Перми в декабре заработают восемь ледовых городков с горками Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В районах Перми к конце декабря откроются восемь ледовых городков с горками, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На эспланаде появится главный ледовый городок — он откроется 28 декабря и будет посвящён 300-летию Перми.

В Мотовилихинском районе построят три городка: в сквере им. Розалии Землячки, возле УДС «Молот» и в микрорайоне Вышка-2 в обновлённом сквере на улю Гашкова. Они откроются 25 декабря.

В Кировском районе запланировано строительство двух ледовых городков: в парке «Счастье есть» и на площади перед Дворцом культуры «Урал» на ул. Фадеева, 7.

В Орджоникидзевском — на площади возле ДК им. Златогорского по ул. Трясолобова, 105, на стадионе «Бумажник» в Голованово и в парке культуры и отдыха им. Чехова.

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