Елена Синица Прикамью выделили 0,5 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в п. Щучье Работы планируется завершить в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минстрой РФ и правительство Пермского края подписали соглашение о выделении региону средств на реконструкцию системы водоснабжения в посёлке Щучье. Пермский край получит 573 млн руб. Об этом сообщает региональное минЖКХ.

В результате подрядчик должен построить насосные станции 1- и 2-го подъёмов с четырьмя артезианскими скважинами в районе п. Бартым, а также обустроить два резервуара для воды объёмом 80 куб. м каждый и проложить 43,5 км сетей.





За счёт этого качественное водоснабжение появится у 2 тыс. чел. Все работы планируется завершить в 2024 году.

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