Максим Артамонов
В Пермском крае умер известный волейбольный тренер Виктор Варецкий
Он скончался после продолжительной болезни
В Пермском крае после продолжительной болезни умер известный педагог физкультуры, тренер по волейболу и баскетболу Виктор Варецкий. Об этом сообщается ВКонтакте.
«Виктор Варецкий — кандидат в мастера спорта по волейболу, всю жизнь отдал спортивному воспитанию детей в городе Березники. В числе его воспитанников есть мастера спорта», — написала одна из его воспитанниц Любовь Мазитова.
Прощание состоится 3 декабря в прощальном зале «САНТА» в Березниках.
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