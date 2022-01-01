Максим Артамонов В Пермском крае умер известный волейбольный тренер Виктор Варецкий Он скончался после продолжительной болезни Поделиться Твитнуть

Фото: Любовь Мазитова

В Пермском крае после продолжительной болезни умер известный педагог физкультуры, тренер по волейболу и баскетболу Виктор Варецкий. Об этом сообщается ВКонтакте.

«Виктор Варецкий — кандидат в мастера спорта по волейболу, всю жизнь отдал спортивному воспитанию детей в городе Березники. В числе его воспитанников есть мастера спорта», — написала одна из его воспитанниц Любовь Мазитова.

Прощание состоится 3 декабря в прощальном зале «САНТА» в Березниках.

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