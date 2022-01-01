Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 2 по 4 декабря Поделиться Твитнуть

2 декабря в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концертная программа к 240-летию Никколо Паганини в исполнении солиста Московской государственной академической филармонии Гайка Казазяна, скрипка (6+).

2 декабря в 19:00 в музее современного искусства PERMM в рамках четвёртой арт-резиденции проекта «Придумай Пермь» пройдёт открытая лекция художника Александра Кошелева «Дорожные знаки как объекты дизайна» (12+).

2 декабря в 20:00 в театре «Сцена-Молот» зрителей ждёт новый камерный спектакль «Урожай» (18+) по пьесе Павла Пряжко. Исполнители – студенты совместного курса Театра-Театра и Московского Института современного искусства (мастер курса – Борис Мильграм).

С 2 по 4 декабря в киноцентре «Премьер» пройдёт краевой кинофестиваль кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья-2022» (16+): игровые и документальные фильмы, анимация и экспериментальное кино, мастер-классы и просмотр кинохита Берлинского кинофестиваля. Все фильмы конкурсной программы сняты режиссёрами Пермского края. По итогам отбора в шорт-лист вошли 53 работы кинематографистов и видеолюбителей из Добрянки, Краснокамска, Кунгура, Лысьвы, Нытвы, Осы, Перми, Чайковского, посёлка Николаев Посад, сёл Усть-Гаревая и Усть-Кишерть. Фестиваль откроет специальный показ остросоциальной драмы «Продукты 24» (16+) – игровой фильм российского режиссёра Михаила Бородина. Премьера ленты состоялась в феврале 2022 года на 72-м Берлинском кинофестивале. После показа состоится обсуждение фильма с исполнительницей главной роли Зухарой Сансызбай. Она сыграла трудовую рабыню, которую держат в заключении на протяжении долгого времени. Модератором обсуждения выступит киножурналист Лара Павлова. Подробное расписание в группе фестиваля ВКонтакте.

фото: пресс-служба киноцентра "Премьер"

3 декабря в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция: Уильямс, Корнгольд и Шостакович, финский дирижёр Тармо Пелтокоски во главе Национального оркестра Капитолия Тулузы (16+). Скрипач – Чад Хупс.

3 декабря в 12:00 в Органном концертном зале лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган (Красноярск, 6+) исполнит мелодии из известных мультфильмов: «Умка», «Приключения кота Леопольда», «38 попугаев», «Простоквашино», «Бременские музыканты», «Приключения капитана Врунгеля» и др.

3 декабря в 18:00 в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре пройдёт рок-квартирник «Трамплин» (16+), посвящённый коми-пермяцкому эпосу. Подробное расписание в группе фестиваля ВКонтакте.

3 декабря в 21:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция оперы «Лоэнгрин» (16+) Вагнера. Потусторонней атмосфере этой средневековой сказки сопутствует исключительный состав солистов: номинант «Грэмми» Мика Карес в роли немецкого короля, Клаус Флориан Фогт в роли Лоэнгрина и элегантная Йоханни ван Оострум в роли Эльзы. За дирижёрским пультом кавалер Ордена почётного легиона Франсуа-Ксавье Рот.

3 и 4 декабря в Пермском государственном цирке пройдут последние представления Цирка Филатовых (0+). Программа сопровождается световым и лазерным оформлением, декорациями и шоу-балетом.

3 и 4 декабря в 11:00 и 14:00 в Пермском театре юного зрителя состоится новогодняя премьера спектакля «Снежная королева» (6+) в постановке Константина Яковлева. В основу спектакля легла знаменитая пьеса Евгения Шварца о могущественной зиме, храбрости и любви.

4 декабря в 12:00 и 14:00 в фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Звучащая коллекция» (12+, от 13 лет). Собрание музея – 628 тыс. единиц хранения, из которых свыше 5 тыс. относятся к коллекции «Предметы металла. Памятники науки и техники». Среди них – звучащая коллекция музея. Какие предметы могут издавать звук? Как развивалась история звукозаписи? Какие устройства использовали люди, чтобы записывать и воспроизводить звуки? Кроме того, посетители экскурсии смогут поучаствовать в игре-викторине, где будут представлены редкие предметы, которые производились и использовались в разное время на территории Перми и Пермского края. Экскурсию проводит Наталья Краснослободская, хранитель коллекции «Предметы металла. Памятники науки и техники».

4 декабря в 15:00 в концертном зале «Музыкальная галактика» (ул. Куйбышева, 50) пройдёт концерт «Сказочная красота в музыке П.И. Чайковского» (6+).

4 декабря в 15:00 и 18:10 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балет «Ромео и Джульетта» (12+) в постановке Рудольфа Нуреева. В партии Ромео – едва ли не главный виртуоз балетной труппы Парижской оперы Матиас Хейманн, в партии Джульетты – миниатюрная Мириам Улд-Брахам, о которой говорят, что она напоминает легендарных балерин первой половины XX столетия тонким и страстным характером танца. Дирижёр – Велло Пяхн.

5 декабря в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция: «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная» Стравинского (16+), дирижирует Франсуа-Ксавье Рот. Франсуа-Ксавье Рот и его ансамбль аутентичного исполнительства Les Siècles начинают долгосрочную артистическую резиденцию в знаменитом парижском Театре Елисейских полей.

До 15 января в Центральном выставочном зале проходит выставка «Живые традиции Прикамья» (0+): около 200 предметов из фондов Пермской художественной галереи, государственного архива Пермского края, а также народных музеев и частных коллекций: глина, камень, роспись и резьба по дереву, домашняя утварь, инструменты, прялки, мебель, народный костюм, текстиль с вышивкой и другие экспонаты.

Дом народного творчества «Губерния»

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