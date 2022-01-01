Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 2 по 4 декабря
2 декабря в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концертная программа к 240-летию Никколо Паганини в исполнении солиста Московской государственной академической филармонии Гайка Казазяна, скрипка (6+).
2
декабря в 19:00 в музее современного искусства PERMM в рамках четвёртой арт-резиденции проекта «Придумай Пермь» пройдёт
открытая лекция художника Александра Кошелева «Дорожные знаки
как объекты дизайна» (12+).
2
декабря в 20:00 в театре «Сцена-Молот» зрителей ждёт новый камерный спектакль «Урожай» (18+) по пьесе Павла
Пряжко. Исполнители – студенты совместного курса Театра-Театра и Московского
Института современного искусства (мастер курса – Борис Мильграм).
С 2 по 4 декабря в
киноцентре «Премьер» пройдёт
краевой кинофестиваль кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья-2022»
(16+): игровые и документальные фильмы, анимация и экспериментальное кино,
мастер-классы и просмотр кинохита Берлинского кинофестиваля. Все фильмы
конкурсной программы сняты режиссёрами Пермского края. По итогам отбора в
шорт-лист вошли 53 работы кинематографистов и видеолюбителей из Добрянки, Краснокамска,
Кунгура, Лысьвы, Нытвы, Осы, Перми, Чайковского, посёлка Николаев Посад, сёл
Усть-Гаревая и Усть-Кишерть. Фестиваль откроет специальный показ остросоциальной
драмы «Продукты 24» (16+) –
игровой фильм российского режиссёра Михаила Бородина. Премьера ленты состоялась
в феврале 2022 года на 72-м Берлинском кинофестивале. После показа состоится
обсуждение фильма с исполнительницей главной роли Зухарой Сансызбай. Она
сыграла трудовую рабыню, которую держат в заключении на протяжении долгого времени.
Модератором обсуждения выступит киножурналист Лара Павлова. Подробное
расписание в группе фестиваля ВКонтакте.
3 декабря в 00:00 на
сайте Medici.TV стартует трансляция: Уильямс,
Корнгольд и Шостакович, финский дирижёр Тармо Пелтокоски во главе
Национального оркестра Капитолия Тулузы (16+).
Скрипач – Чад Хупс.
3
декабря в 12:00 в Органном концертном зале лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган (Красноярск,
6+) исполнит мелодии из известных мультфильмов: «Умка», «Приключения кота
Леопольда», «38 попугаев», «Простоквашино», «Бременские музыканты»,
«Приключения капитана Врунгеля» и др.
3 декабря в 18:00 в
Коми-Пермяцком национальном драматическом театре пройдёт рок-квартирник «Трамплин» (16+), посвящённый
коми-пермяцкому эпосу. Подробное
расписание в группе фестиваля ВКонтакте.
3 декабря в 21:00 на
сайте Medici.TV стартует трансляция оперы «Лоэнгрин»
(16+) Вагнера. Потусторонней атмосфере этой средневековой сказки
сопутствует исключительный состав солистов: номинант «Грэмми» Мика Карес в роли
немецкого короля, Клаус Флориан Фогт в роли Лоэнгрина и элегантная Йоханни ван
Оострум в роли Эльзы. За дирижёрским пультом кавалер Ордена почётного легиона
Франсуа-Ксавье Рот.
3 и 4 декабря в
Пермском государственном цирке
пройдут последние представления Цирка Филатовых (0+). Программа сопровождается
световым и лазерным оформлением, декорациями и шоу-балетом.
3 и 4 декабря в 11:00 и
14:00 в Пермском театре юного зрителя состоится новогодняя премьера спектакля «Снежная королева» (6+) в
постановке Константина Яковлева. В основу спектакля легла знаменитая пьеса
Евгения Шварца о могущественной зиме, храбрости и любви.
4 декабря в 12:00 и
14:00 в фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Звучащая коллекция» (12+, от 13 лет). Собрание музея
– 628 тыс. единиц хранения, из которых свыше 5 тыс. относятся к коллекции
«Предметы металла. Памятники науки и техники». Среди них – звучащая коллекция
музея. Какие предметы могут издавать звук? Как развивалась история звукозаписи?
Какие устройства использовали люди, чтобы записывать и воспроизводить звуки?
Кроме того, посетители экскурсии смогут поучаствовать в игре-викторине, где
будут представлены редкие предметы, которые производились и использовались в
разное время на территории Перми и Пермского края. Экскурсию проводит Наталья Краснослободская,
хранитель коллекции «Предметы металла. Памятники науки и техники».
4 декабря в 15:00 в
концертном зале «Музыкальная галактика» (ул. Куйбышева, 50) пройдёт концерт «Сказочная красота в музыке П.И. Чайковского»
(6+).
4
декабря в 15:00 и 18:10 TheatreHD и кинотеатр
«Кристалл IMAX» приглашают на балет «Ромео и
Джульетта» (12+) в постановке Рудольфа Нуреева. В партии Ромео – едва ли не
главный виртуоз балетной труппы Парижской оперы Матиас Хейманн, в партии
Джульетты – миниатюрная Мириам Улд-Брахам, о которой говорят, что она
напоминает легендарных балерин первой половины XX столетия тонким и страстным
характером танца. Дирижёр – Велло Пяхн.
5
декабря в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция: «Жар-птица»,
«Петрушка» и «Весна священная» Стравинского (16+), дирижирует
Франсуа-Ксавье Рот. Франсуа-Ксавье Рот и его ансамбль аутентичного
исполнительства Les Siècles начинают долгосрочную артистическую резиденцию в
знаменитом парижском Театре Елисейских полей.
До 15 января в
Центральном выставочном зале
проходит выставка «Живые традиции Прикамья» (0+): около 200 предметов из фондов
Пермской художественной галереи, государственного архива Пермского края, а
также народных музеев и частных коллекций: глина, камень, роспись и резьба по
дереву, домашняя утварь, инструменты, прялки, мебель, народный костюм, текстиль
с вышивкой и другие экспонаты.
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