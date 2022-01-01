Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском театре оперы и балета объяснили высокие цены билетов на новогоднего «Щелкунчика» И порекомендовали обратить внимание на другие праздничные музыкальные события Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пользователи социальных сетей сетуют на высокие цены на билеты на балет «Щелкунчик» (6+), который традиционно идёт в Пермском театре оперы и балета в предновогодние и первые новогодние дни. «Идти вдвоём на балкон за десятку — это не очень впечатляет», — пишет любительница балета, ей вторит мама четверых детей, которая жалуется, что не может сводить свою семью на «Щелкунчика» уже не первый год.

По поводу цен на новогодний балет Пермский театр оперы и балета выпустил специальный разъясняющий релиз:

«Ценовая политика театра ориентирована на возможности покупки билетов для разных категорий зрителей. Это относится и к премьерам, и к репертуарным спектаклям, включая хиты, — говорится в документе. — Например, самый дешёвый билет на балет «Лебединое озеро» (6+) можно купить за 200 рублей, на балет «Щелкунчик» — за 500 рублей.

Опыт большинства учреждений культуры и культурно-массовых событий показывает, что в первую очередь раскупают самые дешёвые билеты.

Уже второй сезон театр большое внимание уделяет планированию репертуара, в связи с чем продажи билетов на события того или иного месяца открываются существенно раньше, чем в предыдущие годы. Об этом нас просили сами зрители, которые хотели бы заранее планировать свои выходы в театр. Если раньше продажи декабря открывались в конце октября, то в этом старт продаж декабря был в середине сентября.

В театре применяется динамическая система ценообразования: то есть чем ближе к дате события, тем дороже становятся оставшиеся билеты. Это распространённая практика многих культурных учреждений.

В совокупности эти факторы приводят к тому, что сейчас наиболее дешёвые билеты на популярные события действительно закончились.

Есть ряд возможностей сэкономить при покупке билетов.

Во-первых, покупать их ближе к старту продаж. Чтобы узнавать об этом, можно посещать сайт театра или подписаться на театр в социальных сетях.

Во-вторых, пользоваться программами. Например, для молодёжи и студентов — «Студенческий театральный билет» и «Пушкинская карта». С крупными предприятиями театр сотрудничает, предоставляя скидку на покупку билетов».

Вдобавок к этому директор театра Довлет Анзароков пояснил, что билеты на спектакли, идущие в выходные, не могут быть дешёвыми по объективным причинам.

Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Важно понимать ещё вот что: «Щелкунчик» — это работа оркестра, балета, технических служб в праздничные и выходные дни, и театр вынужден оплачивать работу такого огромного количества людей в двойном размере. Мы находимся в ситуации выбора: или вообще не проводить эти события в праздники, а проводить арендные мероприятия, как, например, «Фрида» (6+) 1 и 2 января, но тогда это удар для пермского зрителя, который привык ходить в праздники на «Щелкунчика», или продавать билеты по достаточно высокой цене. Более того, и я этого не скрываю, сборы от новогоднего «Щелкунчика» — это те средства, на которые театр живёт весь последующий год. Так живут все российские музыкальные театры и многие мировые балетные компании. У нас запланировано 11 показов «Щелкунчика», билеты пока есть на все, кроме 31 декабря, при этом на январь билеты дешевле, чем на декабрь.

Довлет Анзароков добавляет, что зритель, который действительно очень заинтересован в походе на новогоднего «Щелкунчика» и при этом хочет приобрести билет максимально выгодно, может это сделать, если проявит расторопность: «Есть специальная категория билетов, но их быстро разбирают, хотя перед запуском продаж мы анонсируем это и просим людей реагировать оперативно и озаботиться приобретением билетов заранее».

Распродажу билетов по специальным ценам театр проводил 25-27 ноября.

Довлет Анзароков рекомендует семьям обратить внимание и на другие праздничные музыкальные события для детей — например, интерактивный детский концерт «Репетиция оркестра» (0+) 24 декабря, где, в отличие от «Щелкунчика», для детей будет работать главный дирижёр театра. В наличии билеты по 500 и 700 руб. А 28 декабря можно посетить детскую оперу «Приключения в оперной стране» (0+).

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