Максим Артамонов Пермяк отсудил у мэрии более 280 тысяч рублей из-за не сделанного в доме капремонта Его квартира был признана аварийной Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Администрация Перми должна выплатить местному жителю 284,2 тыс. руб. в качестве компенсации за непроизведённый капитальный ремонт. Кроме того, суд обязал мэрию возместить стоимость оценки ущерба в 15 тыс. руб. Об этом сообщается в решении Ленинского районного суда.

Житель Перми подал иск в суд на мэрию после того, как его квартира была признана аварийной и изъята за возмещение в размере 2,6 млн руб. У него было право на компенсацию за отсутствие капремонта. В доме, где он жил, не было ремонта более 30 лет.

Сначала частная компания оценила ущерб в 400 тыс. руб., но ответчик в лице городской администрации поручил произвести новую экспертизу другому подрядчику. Он пришёл к выводу, что ущерб составляет 284 тыс. руб. Суд согласился с экспертизой подрядчика мэрии.

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