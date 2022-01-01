В Перми почтят память погибших на пожаре в клубе «Хромая лошадь» Траурные мероприятия состоятся 5 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 5 декабря, в Перми состоятся памятные мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь».

В течение дня жители города смогут возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев. Также в 12:30 для родственников погибших организуется выезд автобуса на Северное кладбище.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» (ул. Куйбышева, 9) — крупнейший по числу жертв в России. Он произошёл 5 декабря 2009 года во время празднования восьмилетия со дня открытия клуба и повлёк смерть 156 человек.

Причиной трагедии названы грубые нарушения правил пожарной безопасности.

ЧП вызвало широкий общественный резонанс и жёсткую реакцию российских властей. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.

В апреле 2013 года Ленинский райсуд Перми вынес обвинительный приговор в отношении восьми виновных в пожаре лиц. Самый большой срок — 9 лет 10 месяцев колонии общего режима — получил владелец клуба Анатолий Зак.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.