В центре Перми 2 декабря отключили светофоры
Водителей просят быть внимательнее
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В Пермской ГИБДД предупреждают водителей об отключении 2 декабря светофоров на перекрёстке улиц Островского и 1-й Красноармейской. Это связано с профилактическими работами.
Как уточняет ВЕТТА, светофоры не будут работать с 9:00 до 17:00.
Инспекторы просят водителей соблюдать осторожность: снижать скорость перед перекрёстком и следовать указаниям дорожных знаков.
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