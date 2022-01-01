В Перми на линии вышли новые автобусы Они будут работать на маршрутах № 3 и 10 Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

На автобусных маршрутах № 3 и 10 начали работать новые «Нефазы», которые прибыли в Пермь в начале ноября в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом написал в своём telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин. При этом 14 новых автобусов курсируют на маршруте № 3 и 12 — на маршруте № 10.

По словам чиновника, низкопольные автобусы прошли обкатку и приёмку — проверена работа всех аппаратов и механизмов. В них есть навигационная система, информационное табло, система учёта пассажиропотока и климат-контроля.

Дёмкин добавил, что все автобусы, которые раньше работали на этих маршрутах, остаются на линии — «Волгабасы» 2019 года выпуска, ранее обслуживавшие маршруты № 3 и 10, перенаправлены на другие маршруты муниципального перевозчика — № 8, 62 и 63.

Напомним, в начале ноября в Пермь поступили две партии новых пассажирских автобусов — сначала 11, затем ещё 22 машины. Из них 19 будут обеспечивать перевозки пассажиров на маршруте № 3 «М/р Нагорный — Магазин «Речник», а остальные 14 будут курсировать по маршруту № 10 «ПНИПУ — М/р Нагорный».

Муниципальный перевозчик МУП «Пермгорэлектротранс» получил их на условиях льготного лизинга от компании ГТЛК. Машины предоставлены за счёт субсидии, выделяемой из федерального бюджета.

До конца этого года и в начале следующего в Пермь должен поступить ещё 31 автобус.

Впервые Пермский край получил транспорт в рамках нацпроекта в 2020 году. Тогда в краевую столицу поступили 42 автобуса. В 2021 году пришло ещё 37 единиц.

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