В Пермский край возвращаются 30-градусные морозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

​В Пермский край возвращаются 30-градусные морозы. Интенсивное снижение температуры начнётся ночью 2 декабря. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского университета.

По данным синоптиков, в ночь на пятницу в Перми будет -22…-24 градуса, по юго-востоку края до -28…-30. Днём ожидается -15... -17 градусов.

В субботу, 3 декабря, морозная погода сохранится: ночью будет до -28 градусов, а днём до -19. В воскресенье ожидается небольшое потепление — до -12 градусов.

При этом прогнозируется ясная погода без осадков.

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