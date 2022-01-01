Андрей Стрельцов «Пермские медведи» одолели «чеховских» «Медвежье» дерби состоялось в Перми Поделиться Твитнуть

В чемпионате страны гандболисты «Пермских медведей» одержали победу над своим принципиальным соперником — «Чеховскими медведями». ​ Встреча завершилась со счётом 31:29 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Пермских медведей» оказался Дмитрий Богданов. Он поразил ворота соперников шесть раз.

​ В «регулярке» Суперлиги обе команды одержали по шесть побед в восьми матчах и делят 3-4-е места в турнирной таблице.

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