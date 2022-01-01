Максим Артамонов Пермские антимонопольщики вынесли предупреждение администрации Чернушки В ведомстве посчитали, что чиновники нарушили закон о конкуренции Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС вынесло предупреждение администрации Чернушки — антимонопольный орган обнаружил в действиях органа власти признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Речь идёт об оценке заявок кандидатов о готовности к участию в конкурсе на право заключить концессионное соглашение по объектах теплоснабжения. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Как выяснило УФАС, весной этого года в администрацию Чернушки обратилось ООО «ПТС», чтобы заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в трёх населённых пунктах Чернушинского района. Местные власти одобрили это предложение и разместили на официальном сайте torgi.gov.ru извещение о том, что принимают заявки других организаций, также готовых принять участие в конкурсе на право заключить аналогичное концессионное соглашение.

На извещение местной администрации откликнулись несколько компаний, однако все их заявки были отклонены из-за того, что представленные документы не соответствовали требованиям закона о концессиях, в том числе не было подтверждения финансовых гарантий. В итоге администрация Чернушки заключила концессионное соглашение с ООО «ПТС», передав в пользование компании объекты теплоснабжения.

«Пермское УФАС пришло к выводу, что администрация Чернушки дискриминировала участников, выразивших готовность заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, поставив тем самым ООО «ПТС» в преимущественное положение по сравнению с другими компаниями, что привело или могло привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке», — пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

В итоге антимонопольщики предупредили администрацию Чернушки о необходимости прекратить действия, имеющие признаки нарушения Закона о защите конкуренции, до 23 декабря 2022 года.

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