Максим Артамонов В Пермском институте Росгвардии будет открыт IT-факультет Его создадут в рамках госинформсистемы контроля оборота оружия и засекреченной сети органов управления войск Поделиться Твитнуть

В Перми в военном институте Росгвардии будет открыт специальный IT-факультет. Об этом в своём telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, подводя итоги оперативного совещания у директора Росгвардии Виктора Золотова.

По мнению депутата, за два года Росгвардия «сумела успешно реализовать программу импортозамещения и построить отечественную ИТ-инфраструктуру».

Он привёл в пример созданную ведомственную электронную почту и систему электронного документооборота, аттестованные по всем стандартам безопасности.

На заключительном этапе запланирован запуск открытой госинформсистемы контроля оборота оружия, а также засекреченной сети органов управления войск, отметил Хинштейн.

«Руководство Росгвардии придаёт настолько серьёзное значение этим вопросам, что уже в следующем году в Пермском военном института будет открыт специальный ИТ-факультет», — заявил депутат.

Судя по данным, указанным на сайте Пермского военного института Росгвардии, вуз готовит офицеров-специалистов с высшим профессиональным образованием по восьми специальностям: «Транспортные средства специального назначения», «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Специальные радиотехнические системы», «Наземные транспортно-технологические средства», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Биология» и «Тыловое обеспечение».

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