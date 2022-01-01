Максим Артамонов
Пермский краевой суд признал незаконными почасовые выплаты депутатам Думы Частинского МО
Они работали в представительном органе на непостоянной основе
Пермский краевой суд удовлетворил административное иск прокуратуры края и признал недействующими нормативный правовой акт, касающийся выплат депутатам Думы Частинского муниципального округа. Об этом сообщается на сайте прокуратуре.
Как уточнили в надзорном органе, документ неправомерно устанавливал почасовые выплаты депутатам, которые работали на непостоянной основе, в связи с их участием в заседаниях местной Думы.
Такая компенсация по своей правовой природе имеет характер оплаты труда и не согласуется с соответствующим статусом депутата, посчитали в прокуратуре.
После проверки прокуратура обратилась в суд, поскольку нашла в такой компенсации противоречия нормам федерального и регионального законодательства. Эти выплаты накладывали на местный бюджет необоснованные расходы.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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