Максим Артамонов Пермский краевой суд признал незаконными почасовые выплаты депутатам Думы Частинского МО Они работали в представительном органе на непостоянной основе Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд удовлетворил административное иск прокуратуры края и признал недействующими нормативный правовой акт, касающийся выплат депутатам Думы Частинского муниципального округа. Об этом сообщается на сайте прокуратуре.

Как уточнили в надзорном органе, документ неправомерно устанавливал почасовые выплаты депутатам, которые работали на непостоянной основе, в связи с их участием в заседаниях местной Думы.

Такая компенсация по своей правовой природе имеет характер оплаты труда и не согласуется с соответствующим статусом депутата, посчитали в прокуратуре.

После проверки прокуратура обратилась в суд, поскольку нашла в такой компенсации противоречия нормам федерального и регионального законодательства. Эти выплаты накладывали на местный бюджет необоснованные расходы.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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