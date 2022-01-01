Максим Артамонов Глава Прикамья поручил «дать пендаля» местным властям и подрядчикам по ремонту Театра драмы и комедии в Чайковском Сроки выполнения работ на объекте переносились несколько раз Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Енцов

На заседании регионального правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил минкульту разобраться с ситуацией по ремонту здания Театра драмы и комедии в Чайковском. Видеотрансляция заседания велась на официальной странице краевых властей во «ВКонтакте».

«Не могу не отреагировать на обращения, которые мне поступают от жителя города Чайковский. Театр завис, с точки зрения ремонта. Это проблема, и здесь непонятно, куда смотрит глава и его команда. И я прошу на личный контроль минкульт взять, подключить контрольное управление администрации, разобраться, в чём проблема, почему там второй подрядчик заваливает сроки выполнения работ», — сказал чиновник.

Глава Прикамья поручил главе краевого минкульта Алле Платоновой «дать «пендаля» местным властям, чтобы они «побыстрее уже доделали те контрактные обязательства, которые есть, и исполнили обещание перед жителями отремонтирвать этот объект».

В следующем году краевые власти выделят субсидии в размере 20 млн руб на поддержку муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек. Из этой суммы 15 млн руб. — из федерального бюджета, ещё 5 млн руб. — из регионального.

Театры, которые получат субсидии, определят в результате конкурсного отбора.

По словам Аллы Платоновой, с помощью такой субсидии на развитие театров малых городов учреждения культуры «становятся более технологичными, а постановки соответствуют тем требованиям, которые предъявляет современный зритель», а это «повышает качество и доступность искусства, что благоприятно отражается на жизни людей в малых территориях Прикамья»

Всего в Пермском крае работают девять театров малых городов.

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