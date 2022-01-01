Андрей Стрельцов Пермский лыжник-юниор выиграл второй подряд этап кубка страны Савелий Коростелёв вновь смог обогнать легендарного трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Большунова Поделиться Твитнуть

Савелий Коростелёв

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В Хакасии вновь состоялись старты этапа Кубка страны по лыжному спорту. 18-летний лыжник Савелий Коростелёв первенствовал в спринте у мужчин. Он повторил свой успех от 19 ноября. Александр Большунов, участвовавший в этой гонке, стал третьим призёром.

Савелий Коростелёв является сыном участника Олимпийских игр в Турине Павла Коростелёва и бронзового призёра Игр в Ванкувере Натальи Коростелёвой, а также племянником бронзового призёра Олимпиады 2010 года Николая Морилова и представляет на соревнованиях Пермский край.

«Я был бы счастлив третьему месту! Впервые выиграл в день рождения, и эмоции, конечно, зашкаливают. На финиш я просто выкатил на большей скорости, сумел выйти вперёд, а уже на прямой постарался удержать позицию», — заявил спортсмен после гонки.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.





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