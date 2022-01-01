Из-за аварии ул. Луначарского в Перми затопило водой Порыв произошёл на пересечении с ул. Горького Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В среду, 30 ноября, из-за коммунальной аварии ул. Луначарского в Перми затопило водой. Как сообщает ВЕТТА, порыв сетей, скорее всего, произошёл в районе перекрёстка с ул. Горького.

«Всё плывет, и машины тоже», — пишет пермяк в Telegram-канале проекта телеканала «Эх, дороги».

В районе дома № 15 по ул. Луначарского работает аварийная бригада ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье».

«Если потребуется отключение воды, то сообщим дополнительно», — отметили в "Новогоре".





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