Бывший главбух детской поликлиники Кудымкара осуждена за получение взятки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае в Кудымкарском городском суде вынесен обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру детской городской поликлиники. Женщина признана виновной в мошенничестве и получении взятки в размере 1 млн руб. от поставщика детского питания в медучреждение «за общее покровительство по службе». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Бывшей сотруднице лечебного учреждения назначен штраф 2,5 млн руб., её также лишили на три года права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.





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