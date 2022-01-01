Пермский край стал лидером ПФО по доходам лесного бюджета А также по размеру чистой прибыли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 9 месяцев 2022 года доходы Прикамья от использования лесов составили почти 1,8 млрд руб., регион занял первое место по «лесным» доходам в ПФО. Об этом сообщили в Пермском филиале ФГБУ «Рослесинфорг».

Уточняется, что Пермский край заработал на лесных ресурсах больше, чем Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Самарская и Саратовская области вместе взятые.

Кроме того, несмотря на сложные экономические реалии Прикамье стало одним из двух регионов в Приволжском федеральном округе, где была зафиксирована чистая прибыль от лесных ресурсов. Она составила 479 млн руб., и это тоже самый высокий показатель в ПФО.

Доходы лесного бюджета края формируются за счёт высокого уровня заготовки древесины, также поступления идут от разработки месторождений полезных ископаемых, строительства в лесах инфраструктуры (дорог, трубопроводов, линий электропередачи) и организации мест отдыха и туризма.

Расходную часть бюджета регионы тратят на лесовосстановление, закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники, формирование запаса лесных семян, уход за молодняком, ликвидацию очагов вредителей и лечение деревьев. Также деньги расходуются на мероприятия по противодействию пожарам, финансирование лесничеств, благоустройство зон отдыха для граждан.

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