Максим Артамонов На севере Пермского края обнаружены останки локомобиля В следующем году чиновники хотят его восстановить Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

На севере Пермского края сотрудники подведомственного Красновишерского лесничества во время инспектирования территории обнаружили в лесу останки старинной техники. Об этом сообщили в минприроды Прикамья.

В ведомстве пояснили, что, предположительно, это локомобиль или буровая установка XIX века. На месте, где он был найден, раньше располагался рудник Кутимского чугуноплавильного завода, работавший с 1890 по 1907 год.

Сейчас ведомство планирует восстановить этот уникальный объект. Для этого чиновники обратились в «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводский Урал», где работают специалисты по таким механизмам, чтобы в дальнейшем установить его в виде памятника.

Специалисты музея-заповедника уже отметили, что эта находка представляет большой интерес для изучения как предмет истории техники времен эры паровой энергетики.

В следующем году, после схода снега, планируется продолжить работу по изучению ретролокомобиля. К исследованию чиновники хотят пригласить специалистов Пермского краеведческого музея.

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