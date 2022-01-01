Пермяки в этом году стали больше общаться в Telegram Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Пермяки в этом году стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram, сообщает МегаФон. Интернет-трафик абонентов оператора в Пермском крае за год увеличился на 18%.

При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают на 26% больше женщин. Любимые дни для серфинга в Сети — пятница и суббота, а вот в воскресенье пермяки отдыхают не только от работы, но и от интернета.

Многие жители региона переводят общение в Telegram — уже 85% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp.

Ежедневно пермяки проговаривают более 3,7 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на среду — именно в этот день фиксируется наибольший объём голосового трафика. При этом 55% всех звонков совершают жительницы региона, которые также активнее пользуются технологией VoLTE. обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Чаще всего пермяки разговаривают с собеседниками из России, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Кроме того, пермяки стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 20%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 10% — возможно, это связано с сокращением объёма зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

Также у пермяков вырос интерес к гаджетам ряда китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество пользователей смартфонов Realme и Tecno увеличилось в 2 и 3 раза соответственно. Число поклонников iPhone при этом практически не изменилось.

В регионе заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков, — за год их стало меньше почти на четверть. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, и сельчане быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны. Как отмечает Павел Фомин, директор МегаФона в Пермском крае, оператор в этом году сфокусировался на развитии сети в небольших населённых пунктах, расширении покрытия на автомобильных дорогах. С начала года инженеры компании построили и модернизировали базовые станции более чем в 50 локациях региона.





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