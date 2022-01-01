Максим Артамонов В Пермском крае найдено тело пропавшей без вести 45-летней женщины Её нашли в чужой квартире Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Чусовом следователи обнаружили тело пропавшей без вести 45-летней местной жительницы. Её нашли в чужой квартире 14 ноября. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю.

Заявление об исчезновении женщины поступило 14 ноября. Накануне она ушла из дома и перестала выходила на связь.

В тот же день полиция и следователь в одной из квартир Чусового обнаружили её тело с признаками насильственной смерти, рассказали в следкоме.

По версии следствия, 13 ноября в одной из квартир многоквартирного дома женщина поссорилась с ранее судимым пермяком. В ходе ссоры он нанёс гостье повреждения, от которых та скончалась. Затем мужчина скрылся.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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