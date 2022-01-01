Максим Артамонов Тимур Бекмансуров выступил с последним словом в суде Обвиняемый в массовом убийстве пермяк попросил учесть принципы гуманизма и его инвалидность Поделиться Твитнуть

Сегодня, 29 ноября, бывший студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров, которого обвиняют в массовом убийстве в Пермском университете, выступил с последним словом на суде.

Во время выступления он попросил учесть принципы гуманизма, его инвалидность и положительные характеристики с места учёбы и прописки. Трансляцию вело издание «АиФ-Прикамье».

Он начал своё последнее слово с того, что полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Бекмансуров также сказал, что обязуется возмещать ущерб, причинённый его действиями, с помощью пенсии по инвалидности и доходов с зарплаты в исправительном учреждении.

При вынесении итогового решения по уголовному делу он попросил суд учесть состояние его здоровья: инвалидность третьей группы, из-за которой он «буквально прикован к костылям и инвалидной коляске».

Также Бекмансуров сослался на «положительные характеристики с мест приписки и учёбы, активное сотрудничество с органами предварительного следствия».

В процессе принятия итогового решения он попросил «в полной мере реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания» и не применять в отношении него максимальное наказание.

Напомним, трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября 2021 года, когда студент первого курса юридического факультета пришёл на территорию кампуса с оружием и убил шесть человек. В ходе нападения были ранены десятки человек.

Суд над Бекмансуровым идёт с 5 сентября. Гособвинение попросило для него пожизненное лишение свободы. Приговор вынесут 28 декабря.

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