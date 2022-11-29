Елена Синица Крупнейший инженерно-промышленный форум Прикамья состоится 1-2 декабря Поделиться Твитнуть

фото: предоставлено пресс-службой ПИПФ

В Перми на площадке выставочного центра «Пермь Экспо» пройдёт крупнейший инженерно-промышленный форум региона. В рамках мероприятия для участников пройдут круглые столы, научно-технические советы, закупочные сессии, конференции. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Сейчас, на фоне введённых санкций и ухода ряда иностранных компаний, российские производства сталкиваются с некоторыми сложностями. В частности, стали возникать проблемы с техобслуживанием уже внедрённого на производствах европейского оборудования. На замену стало приходить оборудование китайского производства, но и оно не всегда является достойной альтернативой.





Экспозиционная часть ПИПФ «Промышленная кооперация» поможет российским компаниям решить эти сложности. Здесь более 60 компаний продемонстрируют свои уникальные разработки в сферах автоматизации, измерения и управления процессами, инноваций для химических и нефтегазовых производств, обеспечения вспомогательных процессов.

фото предоставлено пресс-службой ПИПФ





В результате российские предприниматели смогут наладить взаимодействие между собой, подписать соглашения о сотрудничестве и в дальнейшем наладить производство новой продукции.





По словам первого замминистра промышленности и торговли Пермского края Елены Дегтярёвой, в этом году форум будет больше и масштабнее. На сегодняшний день своё участие подтвердили 70 компаний-участников промышленной кооперации, которые представят свои разработки и продукцию для нужд промышленности России.





Запланировано 15 больших научно-технических советов. Их проведут такие компании, как «Сибур», «ЛУКОЙЛ», «Уралкалий», «Еврохим», «Акрон», «Газпром».





«Сквозная, ключевая тема инженерного форума — это люди, инженеры, которые на самом деле главные на предприятии и которые помогают нам решать задачи, которые есть у страны в целом. Мы будем очень много обсуждать вопросы подготовки кадров, повышения квалификации, замещения трудового ресурса, поиска трудового ресурса и воспитание инженеров в Пермском крае», — сказала Елена Дегтярёва.





Она также добавила, что у форума возрастное ограничение 12+, поэтому организаторы рассчитывают, что на форум придёт много студентов, выпускников школ.

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