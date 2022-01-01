Максим Артамонов В Пермском крае в прошлом году родилось более 25,1 тысячи детей Это на 12 тысяч меньше, чем в 2010 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ко Дню матери на сайте Пермьстата была опубликована статистика рождаемости в регионе. Согласно данным ведомства, в прошлом году родилось 25 178 малышей.



При этом более 7 тыс. детей родились у родителей, которые не состоят в официальном браке. Средний возраст матерей в Пермском крае — 29 лет. Чаще всего рожали женщины 25-34 лет, но также зафиксированы четыре случая, когда мамами стали девочки младше 14 лет, и один, когда мамой стала женщина старше 55 лет.



Фото: Пермьстат

Примечательно, что с 2010 по 2021 год рождаемость в Прикамье сократилась более чем на 12 тысяч детей — с 33 307 до 25 178 малышей соответственно.



Фото: Пермьстат

Количество умерших при этом выросло почти на четыре тысячи — с 40 371 до 44 252 человек.



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